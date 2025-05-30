Devlet Bahçeli'den Fatih Karagümrük'e Tebrik Telefonu

Devlet Bahçeli'den Fatih Karagümrük'e Tebrik Telefonu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı telefonla arayarak tebrik etti.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Bugün oynan 1'inci Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 yenen Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Süleyman Hurmayı arayarak tebrik etti. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Sayın Süleyman Hurma'yı telefonla arayarak kendisini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etmiş, ayrıca bundan sonraki mücadelelerinde Fatih Karagümrük Spor Kulübü camiasına başarılar dilemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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