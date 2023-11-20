Devlerin arasında Türkiye'nin adı var mı? İşte EURO 2024'te 1. torba
- Güncelleme:
Spor Haberleri
EURO 2024'e 1. torbadan katılacak takımlar kesinleşti. Türkiye bu torbada yer almazken, grubunu 1. bitirirse 2. torbada yer alacak. A Milli Takım'ı 1. torbadan güçlü rakipler bekliyor.
2 Aralık'ta çekilecek kura öncesi EURO 2024'te 1. torba belli oldu. Türkiye, turnuvanın favorilerinin yer aldığı ilk torbada bulunmuyor.
1. TORBADA DEVLER VAR
A Milli Takım, EURO 2024'e Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya'nın yer aldığı 1. torbadankatılamayacak. Ay-yıldızlılar, grubunu lider bitirmesi halinde 2. torbadan gruplarda yer alacak. Ay-yıldızlılar, 2. olursa 3. torbadan gruplara kalacak.
EURO 2024'te muhtemel gruplar şöyle:
- 1 Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya
- 2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya
- 3. Torba: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya
- 4. Torba: Slovakya, Çekya, İsviçre, Play-off'tan gelecek 3 takım
Kaynak: Haberler.com / Spor