"Devler Ligi"nde tarihe geçen maçı PSG kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son şampiyon PSG, Parc des Princes'te Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.

Tempolu başlayan mücadelenin 17. dakikasında Harry Kane'in penaltı golüyle geriye düşen PSG, Khvicha Kvaratskhelia ve Joao Neves'in 9 dakika içinde attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Bavyera ekibi, Michael Olise'nin 41. dakikada attığı şık golle skora dengeyi getirirken, ev sahibi ekip 45+5. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltı golüyle devreye 3-2 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada PSG, 56 ve 58. dakikalarda Kvaratskhelia ve Dembele'nin golleriyle farkı 3'e çıkardı: 5-2.

Çabuk toparlanan Bayern Münih, bu kez üst üste 2 golle karşılık veren taraf oldu. 65. dakikada Dayot Upamecano ile fileleri havalandıran konuk ekip, 68. dakikada Luis Diaz ile skoru 5-4'e getirdi.

Kalan bölümde skoru koruyan Fransız temsilcisi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek maçtan 5-4 galip ayrıldı.

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti. Karşılaşma ayrıca en çok gol atılan yarı final maçı oldu.