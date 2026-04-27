Beşiktaş'ın Kolombiyalı file bekçisi Devis Vasquez, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiği Fatih Karagümrük karşısında kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine şans bulan 27 yaşındaki Devis Vasquez, ilk maçında kalesini gole kapadı.

Sergen Yalçın tarafından 11'de görev verilen Vasquez, ilk maçı olmasına rağmen kendine güvenen bir performans sergiledi. Kolombiyalı eldiven, maç içerisinde yaptığı birkaç kurtarış sonrası tribünlerden alkış aldı. - İSTANBUL

