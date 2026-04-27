Devis Vasquez, ilk maçında kalesini gole kapadı

Beşiktaş'ın Kolombiyalı file bekçisi Devis Vasquez, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiği Fatih Karagümrük karşısında kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine şans bulan 27 yaşındaki Devis Vasquez, ilk maçında kalesini gole kapadı.

Sergen Yalçın tarafından 11'de görev verilen Vasquez, ilk maçı olmasına rağmen kendine güvenen bir performans sergiledi. Kolombiyalı eldiven, maç içerisinde yaptığı birkaç kurtarış sonrası tribünlerden alkış aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Arda'nın yeni hocası belli oluyor
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Rubio'ya göre İran 'ABD ile anlaşma' konusunda ciddi

İran'ın umutlandıran teklifine ABD'den ilk yanıt geldi
İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Arda'nın yeni hocası belli oluyor
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu