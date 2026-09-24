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Develispor yeni sezon hazırlıklarına antrenör Eren Çalapverdi ile başladı

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Develispor yeni sezon hazırlıklarına antrenör Eren Çalapverdi ile başladı
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Develispor, 11 Ekim'de başlayacak 2026-2027 sezonu hazırlıklarına antrenör Eren Çalapverdi nezaretinde başladı. Kulüp Başkanı İbrahim Şimşek kazasız bir sezon dilerken, ekip ilk hafta sahasında Kayseri Yolspor'u konuk edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

2026-2027 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Develispor, antrenör Eren Çalapverdi nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 11 Ekim'de başlayacak olan yeni sezon öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürecek olan Develispor, başarılı bir sezon geçirmek istiyor. Develispor Kulüp Başkanı İbrahim Şimşek, "2026-2027 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazası, belasız bir sezon olmasını diliyorum. Yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Lige kadar en iyi şekilde hazırlanıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Develispor ligin 1. haftasında sahasında Kayseri Yolspor'u konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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