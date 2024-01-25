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Develigücü'nde 5 futbolcu ayrıldı

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Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü'nde 5 futbolcu, ligin ikinci yarısı öncesinde ayrıldı. Emre Özden, Hamza Şahbaz, Mahmut Şeker, Ahmet Özdemir ve Velat Aysu takımdan ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü'nde 5 futbolcu ligin ikinci yarısı öncesinde ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü takımında ikinci yarı öncesinde 5 futbolcu ile yollar ayrıldı. Ligin ilk yarısını 19 puanla noktalayan kırmızı siyahlı takımda Emre Özden, Hamza Şahbaz, Mahmut Şeker, Ahmet Özdemir ve Velat Aysu ayrıldı.

Forvet futbolcu Emre Özden Ceyhanspor ile Hamza Şahbaz da Anamurspor ile anlaşmaya vardı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Özdemir Mahmut Şeker Futbol Spor Güncel Haberler

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