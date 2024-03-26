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Develigücü Kangal Termikspor'u 2-0 mağlup etti

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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup maçında Develigücü sahasında Kangal Termikspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Ayberg Öz, Zelife Sağer, İlayda Şahin

Develigücü: Osman Kuş, Hüseyin Can Turhan (Yusuf Karamanoğulları dk.87), İbrahim Şahinkaya, Abdulkadir Yıldırım, Enes Koçoğlu, Eray Akyol (Onur Han Ünal Dk.65), Resul Ekrem Turhan, Hasan Hüseyin Akyol (Alperen Güler dk.87), Hasan Pamuk (Turgut Yetük dk.77), Mehmet Turan Karamahmut, Bilal Soylu (Yakup Can Yazgan dk.77)

Kangal Termikspor: Erdem Gümüştaş, Evren Gelmez (Samet Bayiskit dk.65), Taha Can Çömlekçioğlu, Sefacan Aydemir, Samet Yaşın (Eray Bardak dk.65), Alper Karagöz, Batuhan Çubukçu, Resul Yıldırım (Batuhan Ünal dk.46), Enes Ceniklioğlu, Mustafa Cilan (Turan Tuna Dk.80), Şükrü Önder

Goller: Abdulkadir Yıldırım (dk.52), İbrahim Şahinkaya (dk.90+1) (Develigücü) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Develi Kangal Spor Güncel Haberler

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