Develigücü, Erzincan Ulalarspor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11.Grup maçında Erzincan Ulalarspor ile Develigücü karşılaştı. 7 golün atıldığı maçta 3 puanı alan taraf Develigücü oldu.

Stat: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası

Hakemler: Ömer Nazif Baytar, Erdoğan Çak, Faik Sancaktutan

Erzincan Ulalarspor: Yasin Hacımustafaoğlu, Yunus Emre Tok (Dk. 76 İsmet Erben), Kaan Uluşen, Selim Okur (Dk. 66 Ali Ölmeztürk), Muhammet Ali Şapaloğlu (Dk. 86 Abdukerim Yucal), Ekrem Koçak, Okan Akdeniz, Kemal Çukadar (Dk. 76 Metin Can Purtul), Hasan Baki, Abdulsamet Uluç, Furkan Meriç

Develigücü: Osman Kuş, İbrahim Şahinkaya, Osman Can Çötür, Süleyman Öztürk, Hüseyin Can Turhan (Dk. 82 Hacı Ömer Uzan), Mehmet Turan Karamahmut (Dk. 88 Enes Koçoğlu), Abdulkadir Yıldırım, Hasan Hüseyin Alkan (Dk. 46 Onur Han Ünal), Eray Akyol (Dk. 75 Yakup Can Yazgan), Muhammed Bilal Soylu

Goller: Kemal Çukadar (Dk. 29), Kaan Uluşen (Dk. 42), Yunus Emre Tok (Dk. 52) (Erzincan Ulalarspor), Muhammed Bilal Soylu (Dk. 39,71), Onurhan Ünal (Dk. 48), Mehmet Turan Karamahmut (Dk. 57) (Develigücü)

Kırmızı Kart: Abdulsamet Uluç (Dk.54) (Erzincan Ulalarspor) - KAYSERİ