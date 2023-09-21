Develi Belediyespor Teknik Heyetine Kayserili Antrenör Dahil Etti

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, yeni sezon öncesi teknik heyetine Kayserili antrenör Harun Şahin'i dahil etti. Şahin, başantrenör Hüseyin Koç'un yardımcılığını yapacak ve Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nde başarı için mücadele edecek.

Develi Belediyespor yeni sezon öncesi teknik heyete Kayserili antrenör Harun Şahin'i dahil etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, yardımcı antrenörlüğe Harun Şahin'i getirdi. Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Develi Belediyespor teknik heyete takviye yaptı. Mavi beyazlılar geride kalan sezon Kadınlar Voleybol 1.Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor'da başantrenör olarak görev yapan Harun Şahin'ı yardımcı antrenör olarak teknik heyete dahil etti.

Başantrenör Hüseyin Koç'un yardımcılığını yapacak olan Harun Şahin görevine başladı. Şahin, yeni sezonda Develi Belediyespor'un Efeler Liginde başarısı için mücadele edecek. - KAYSERİ