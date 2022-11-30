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Dev turnuvada bir Türk takımı olacak! Teklif Real Madrid'den geldi

Spor Haberleri

Dev turnuvada bir Türk takımı olacak! Teklif Real Madrid'den geldi

Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.

Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.

Dev turnuvada bir Türk takımı olacak! Teklif Real Madrid'den geldi

TARAFTARLAR MEST OLDU

Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.

Dev turnuvada bir Türk takımı olacak! Teklif Real Madrid'den geldi

TERİM MEST ETMİŞTİ

Fatih Terim, Emirates Cup'taki maçta yaptığı topuk hareketiyle futbol dünyasında hayli gündem olmuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray Real Madrid Milan Spor Haberler

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