Dev turnuvada bir Türk takımı olacak! Teklif Real Madrid'den geldi

Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.

Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.

TARAFTARLAR MEST OLDU

Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.

TERİM MEST ETMİŞTİ

Fatih Terim, Emirates Cup'taki maçta yaptığı topuk hareketiyle futbol dünyasında hayli gündem olmuştu.