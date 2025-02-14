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Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek

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Avrupa'nın en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2025 Dörtlü Finali, İstanbul'da düzenlenecek. Karşılaşmalar, 3-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar Dörtlü Final'i bu yıl İstanbul'da düzenlenecek. Karşılaşmalar 3-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Voleybol severler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek bu muhteşem organizasyonda, Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek" denildi.

Organizasyon ile ilgili düşüncelerini aktaran Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'ne 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde dünyanın en gözde şehri olan İstanbul'da ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu büyük organizasyonun ülkemize alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) ve Başkan Roko Sikiric'e de bu önemli organizasyonu Türkiye'ye emanet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum."

İstanbul'un eşşiz bir tarihi mirasa sahip, önemli bir voleybol merkezi olduğunu vurgulayan Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ise "Bu nedenle 2018'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni düzenlemek için ideal bir yer. Türk voleybol severler inanılmaz derecede bilgili ve tutkulu ancak çok sayıda uluslararası taraftarı da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Yerel ortaklarımıza ve özellikle de Türkiye Voleybol Federasyonu'na muhteşem bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde bizimle birlikte çalışmaya hazır oldukları için teşekkür etmek istiyorum" dedi." ifadelerine yer verdi.

Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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