Dev mücadeleyi yönetecek! Halil Umut Meler'e UEFA'dan özel görev

UEFA Avrupa Lig'inde görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Avrupa Ligi'nde Juventus ile Sporting Lizbon arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtildi.

Türkiye'de önemli maçların vazgeçilmezi olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Juventus-Sporting Lizbon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında düdük çalacak.

JUVENTUS-SPORTİNG LİZBON MAÇI MELER'DE

Başarılı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ile Portekiz'in Sporting Lizbon ekipleri arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasını yönetecek.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı'nda 13 Nisan Perşembe günü oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Arda Kardeşler ise mücadelede 4. hakem olarak görev alacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan Jerome Brisad VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.