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Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar

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Fenerbahçe'nin 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması için sahaya yansıtacağı tavırla ilgili senaryolar netleşmeye başlıyor.

FENERBAHÇE U19 İLE ÇIKACAK

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da aldığı yetkilerle tepkisel ilk adımı atmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde başkan vekili Erol Bilecik'in "U19 takımıyla gideceğiz ve 90 dakikalık bir maç olmayacak" açıklamasından sonra Şanlıurfa'da şunların yaşanması bekleniyor...

DEV FİNALDE 4 SENARYO GERÇEKLEŞEBİLİR

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi'ne bakıldığında bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabiliyor. Müsabakanın devam edebilmesi için ise sahada mücadele eden oyuncu sayısının en az 7 olması şart. Bu durumda Fenerbahçe pazar günü şu seçeneklerden birini hayata geçirecek.

1- Fenerbahçe sahaya dokuz U19 Takımı futbolcusuyla çıkacak ancak bir süre sonra peş peşe veya aynı anda 3 oyuncu sakatlık yaşayacak ve sahadaki oyuncu sayısı 7'nin altına düşecek. Bu durumda ve talimat gereği hakem maçı oynatamayacak. Bu eyleme yönelik bir cezai müeyyide olmayacağı düşünülüyor.

2- Fenerbahçe U19 Takımı oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecekler.

3- Bir diğer ihtimal ise U19 takımı sahaya çıkacak, başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza beklenecek

4- Fenerbahçe U19 Takımı maça hiç çıkmayacak. Bunun cezai müeyyidesi ise talimatnameye göre "Bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan men" edilmek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (20)

Etem Memiş:

Futbolu çocuk oyuncağı yaptı bu Ali Koç, küstüm oynamıyorum top benim der gibi

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Taha Ortakcı:

Türk futbolundaki bu rezillik %90 Ali Koç un eseridir. Başarısızlığıda hazmedebilmek önemli.

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nnnnn:

tam bir rezillik gerçekten de. Ve ayrıca Şanlıurfaya da büyük saygısızlık bence. çok ayıp.

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MEHMET BIÇEROL:

Sizin eseriniz cincon lar

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Veysel null:

Ulan ya bu Fenerbahçe ne kadar acınası bir hâle düşmüş böyle. çocukça hareketler sergiliyorlar

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Hasan YILDIZ:

Fenerbahçe'mizin alacağı her kararın arkasındayız. organize yapılan haksızlıklar son bulana kadar tepkiye devam.

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CINAR AZAKLI:

Tum ulkeye parali bir insanin nelere kadir oldugunu gosteren bir tablo.

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HS HS.:

koskoaca fenerbahçe kulubune yakışmaz bu hareketler bir beşiktaşlı olarak söylüyorum aynı hakem lig de maç yönetiyor o zaman lige de çıkma veya 1 ay sonra yine gs-fb maçı var onada çıkma böyle zihniyet olmaz

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Veysel null:

Süper kupanın atmosferi farklı olur ve Galatasaray kupa takımıdır FB bunu biliyor bu yüzden çıkmıyor yoksa hakem makem ertelem bahane hepsi fasafiso

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Veysel null:

Kendi evlerinde de yenemediler zaten kadro kalitesi belli. Galatasaray şampiyonlar ligi kadrosuna sahip bunu biliyorlar yenilecekleri ihtimalinin yüksek olduğunu biliyorlar bu yüzden de U19 saçmalığını öne sürüyorlar

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