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Dev derbiyi kim kazanacak? Rıdvan Dilmen, "Aralarında çok fark var" deyip favorisini açıkladı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Dev derbiyi kim kazanacak? Rıdvan Dilmen, 'Aralarında çok fark var' deyip favorisini açıkladı

Rıdvan Dilmen, 10 Nisan pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde favori gördüğü takımı açıkladı. Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan ünlü yorumcu, debiyle ilgili gelen soruya, "İki takım arasında form ve moral olarak çok fark var. Ben kadro kalitesi form durumu ve Kerem'in de durumunun belirsizliğini koruduğu için Fenerbahçe'yi maçın favorisi olarak görüyorum" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak dev derbinin heyecanı şimdiden taraftarları sararken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Dev derbiyi kim kazanacak? Rıdvan Dilmen, 'Aralarında çok fark var' deyip favorisini açıkladı

"FENERBAHÇE'Yİ MAÇIN FAVORİSİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan ünlü yorumcu, "İki takım arasında form ve moral olarak çok fark var. Ben kadro kalitesi form durumu ve Kerem'in de durumunun belirsizliğini koruduğu için Fenerbahçe'yi maçın favorisi olarak görüyorum. Dengeler değişebilir, Galatasaray puan alabilir" dedi.

Dev derbiyi kim kazanacak? Rıdvan Dilmen, 'Aralarında çok fark var' deyip favorisini açıkladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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