Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'u Arap Emirlikleri merkezli şirket satın alıyor - Haberler

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Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'u Arap Emirlikleri merkezli şirket satın alıyor

Haberler.com - Spor
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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Emaar, Süper Lig'e yeni yükselen Ümraniyespor'u satın almak için teklif yaptı. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

Spor Toto 1.Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'a talip çıktı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Emaar, Ümraniyespor'u satın almak için teklif yaptı. Haberde iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Dev anlaşma! Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübünü satın alıyor

LİGİ 2. SIRADA TAMAMLADI

Ümraniyespor tarihi bir başarı göstererek Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ümraniyespor, Spor Toto 1.Ligi averaj ile 2. sırada tamamladı. İstanbul ekibi lider Ankaragücü ile birlikte ligi 70 puan toplayarak noktaladı.

Dev anlaşma! Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübünü satın alıyor

Haberler.com - Spor

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