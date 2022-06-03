Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'u Arap Emirlikleri merkezli şirket satın alıyor - Haberler

Spor Toto 1.Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'a talip çıktı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Emaar, Ümraniyespor'u satın almak için teklif yaptı. Haberde iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

LİGİ 2. SIRADA TAMAMLADI

Ümraniyespor tarihi bir başarı göstererek Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ümraniyespor, Spor Toto 1.Ligi averaj ile 2. sırada tamamladı. İstanbul ekibi lider Ankaragücü ile birlikte ligi 70 puan toplayarak noktaladı.

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