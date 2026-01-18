Haberler

Detroit Pistons'tan, Indiana Pacers'a 43 sayı fark

Güncelleme:
NBA'de Detroit Pistons, Indiana Pacers'ı evinde 121-78'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Pistons, sezonun 30. galibiyetini alarak Doğu Konferansı'ndaki liderliğini sürdürdü. Günün diğer önemli karşılaşmalarında San Antonio Spurs da Minnesota Timberwolves'u 126-123 yendi.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. Detroit Pistons konuk ettiği Indiana Pacers'ı 43 sayı farkla 121-78 yendi. Bu sezonki 30. galibiyetini elde eden ve Doğu Konferansı'ndaki liderliğini sürdüren Detroit'te Duncan Robinson, Cade Cunningham ve Javonte Green 16'şar sayıyla oynadı. Ligdeki 33. yenilgisini alan Indiana'da ise Jarace Walker 13 sayı, Tony Bradley de 12 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Anthony Edwards 55, Victor Wembanyama 39 sayı attı

San Antonio Spurs ise Frost Bank Center'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 126-123'lik skorla mağlup etti. Ligdeki 29. galibiyetini kazanan Spurs'te Victor Wembanyama 39 sayı, 9 ribaund ile ön plana çıkarken, De'Aaron Fox da 25 sayı, 12 asistle double double yaptı. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards'ın 55 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Dallas Mavericks: 138 - Utah Jazz: 120

New York Knicks: 99 - Phoenix Suns: 106

Detroit Pistons: 121 - Indiana Pacers: 78

Atlanta Hawks: 106 - Boston Celtics: 132

San Antonio Spurs: 126 - Minnesota Timberwolves: 123

Miami Heat: 122 - Oklahoma City Thunder: 120

Golden State Warriors: 136 - Charlotte Hornets: 116

Denver Nuggets: 121 - Washington Wizards: 115

Portland Trail Blazers: 132 - Los Angeles Lakers: 116 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

