Ceza sahasında davetsiz misafir

Ceza sahasında davetsiz misafir
Tunceli'deki Dersimspor-Serhat Ardahan maçı sırasında ceza sahasında uyuyan köpek, izleyenleri gülümsetti ve maçın anlık durmasına neden oldu.

Tunceli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Dersimspor-Serhat Ardahan karşılaşması sırasında ceza sahasında uyuyan köpek, izleyenleri gülümsetti.

Bölgesel Amatör Lig 12. haftasında Tunceli Atatürk Stadyumu'nda Serhat Ardahan'ı konuk eden Dersimspor, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ceza sahasına giren sahipsiz bir köpek kalenin hemen önünde uyumaya başladı. Karşılaşmanın durduğu anlarda futbolcular bir süre köpeği saha dışına çıkarmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Bunun üzerine bir görevli az miktarda su sıçratarak köpeği uyandırdı ve saha dışına yönlendirdi. Köpeğin gitmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
