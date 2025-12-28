Ceza sahasında davetsiz misafir

Tunceli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Dersimspor-Serhat Ardahan karşılaşması sırasında ceza sahasında uyuyan köpek, izleyenleri gülümsetti.

Bölgesel Amatör Lig 12. haftasında Tunceli Atatürk Stadyumu'nda Serhat Ardahan'ı konuk eden Dersimspor, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ceza sahasına giren sahipsiz bir köpek kalenin hemen önünde uyumaya başladı. Karşılaşmanın durduğu anlarda futbolcular bir süre köpeği saha dışına çıkarmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Bunun üzerine bir görevli az miktarda su sıçratarak köpeği uyandırdı ve saha dışına yönlendirdi. Köpeğin gitmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. - TUNCELİ