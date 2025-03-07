Deriner Barajı Adrenalin Severler İçin Yeni Cazibe Merkezi

Türkiye'nin en yüksek 2. barajı unvanına sahip olan Artvin'deki 249 metre yüksekliğindeki Deriner Barajı, adrenalin severler için yeni bir cazibe merkezi oluyor. Barajda gerçekleştirilen iple yüksekten atlama (rope jumping) test faaliyetleri başarılı bir şekilde tamamlandı.

Türkiye'de profesyonel olarak faaliyet gösteren Rope Jumping ekibi, geçtiğimiz yıllarda Artvin'de keşif yaparak Deriner Barajı'nın iple atlama için uygun olduğunu belirledi. Artvin Valiliği ve 26. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınarak test atlayışları için hazırlık yapıldı. Baraj gövdesine karşıdan karşıya halatlar çekildi ve tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra ekip üyeleri 249 metreden kendilerini boşluğa bıraktı. Gün boyunca yaklaşık sekiz atlayış gerçekleştirildi.

Test atlayışlarını gerçekleştiren Rus ekip, Türkiye'nin farklı bölgelerinde güvenli atlayışlar düzenlediklerini belirterek Deriner Barajı'nın yüksekliği ve yapısal özellikleriyle dünya çapında eşsiz bir atlama noktası olabileceğini ifade etti.

Ekip sağlık sorumlusu Hanife Vakhtin, "Ekibimiz Rusya'dan geldi. 2012 yılından beri Rope Jumping sporuyla ilgileniyorlar. Bugüne kadar 48 binden fazla güvenli atlayış yaptık. 5 kişilik kadromuz var. Bizler burada Artvin'imizin güzelliğini bütün dünyaya ve Artvin ilindeki insanlara, meraklılarına bu sporu sunmak için buraya geldik" dedi.

Macera sporlarıyla ilgilenen Suat Çelik ise "Eskiden Çoruh vadisi ve Çoruh nehri raftingiyle ünlüydü. Artık barajlardan sebep rafting olmuyor. Bizde ekstrem sporlarına Artvin'in öne çıkartmak istiyoruz. Bugün de halatla yüksekten atlama sporu yapılacak. Artvin'de çok daha değişik ekstrem sporları yapılabiliyor. Bu şekilde Artvin'i tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN