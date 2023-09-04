Derince Gençlik Festivali Gökhan Birben konseriyle sona erdi

Derince Belediyesi'nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği Gençlik Festivali, Gökhan Birben'in konseriyle sona erdi. Festivalde plaj voleybolu, çocuk eğlenceleri ve konser programları düzenlendi.

Derince Belediyesi'nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği Gençlik Festivali'nde 5 günlük heyecan, kapanış konseriyle birlikte sona erdi.

Plaj voleybolu, çocuk eğlenceleri ve konser programlarıyla coşku içerisinde geçen Derince Gençlik Festivali'nin son gününde Karadeniz müziğinin güçlü sesi Gökhan Birben sahne aldı. Derince Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti.

Konserin sonunda sanatçı Gökhan Birben'e teşekkür eden ve çiçek takdiminde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derince Gençlik Festivali çerçevesinde 5 gün boyunca süren etkinliklerimizi Gökhan Birben konseri ile noktaladık. Çok değerli sanatçımıza ve Derince Gösteri Merkezi'ni doldurarak programımıza katılan kıymetli Derincelilere teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ