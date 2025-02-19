Galatasaray istemiyor: İşte Vincic'in ülkesi dışında yönettiği maçlarda alınan sonuçlar
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı. Dev karşılaşmayı yönetmesi muhtemelen 4 hakemden en çok ön plana çıkanı Sloven Slavko Vincic. Sarı-kırmızılıların istemediği Vincic'in ülkesi dışında yönettiği maçlar ve alınan sonuçları sizler için derledik.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin düdük çalacağını duyurdu. Bu gelişme üzerine yönetmesi muhtemel 4 hakemden en ön plana çıkanı Slovenya'dan Slavko Vincic oldu. Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği karşılaşmalarda alınan sonuçlar dikkat çekti.
12 MAÇIN 7'SİNİ EV SAHİBİ KAZANMIŞ
Sloven hakem Slavko Vincic'in 2024-2025 sezonunda ülkesi dışında yönettiği maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
UEFA Şampiyonlar Ligi
- Arsenal 2-0 PSG
- Barcelona 4-1 B. Münih
- Real Madrid 1-3 Milan
- Leverkusen 1-0 Inter
- Monaco 1-0 Aston Villa
- Lille 6-1 Feyenoord
- Slavia Prag 2-1 Lille
UEFA Uluslar Ligi
- Almanya 1-0 Hollanda
- İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
- PAOK 0-0 Panathinaikos
- Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Arabistan Pro Ligi
- Al Ahli 1-2 Al Halil
GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMEDİ
Bu isimlerden birinin Slavko Vincic'in olması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.
TFF ANINDA REDDETTİ
Öte yandan sarı-kırmızılıların bu talebine federasyondan anında yanıt geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi. Nihai kararın, TFF ile MHK ortak vereceği ve resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı verildi.
ÖNE ÇIKAN DİĞER HAKEMLER
TFF'de yapılan istişareler sonucunda Slovenya'dan Slavko Vincic' yanı sıra Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalma ihtimali olan hakemler Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin ve Polonya'dan Szymon Marciniak olarak belirlendi.