Derbiyi iple çekiyor! Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek sözler

Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha, Fenerbahçe derbisini iple çektiğini söyleyerek, ''Yarış heyecan verici. Fenerbahçe'yi sahasında yenersek psikolojik üstünlüğü de alırız'' açıklamasını yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARI ASIL ZAHA'YI GÖRECEKLER"

31 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir ortam ve sakatlığım nedeniyle performansımın yüzde yüzüne ulaşamadım. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Galatasaraylılar sezonun ikinci yarısında asıl Zaha'yı görecek" dedi.

"ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALIRIZ"

Fenerbahçe derbisini yorumlayan Fildişili yıldız derbiyi iple çektiğini söyleyerek, "Yarış heyecan verici. Fenerbahçe'yi sahasında yenersek psikolojik üstünlüğü de alırız" şeklinde konuştu.