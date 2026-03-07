Derbiye damga vurdu! Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş'a geçit yok
Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında oynanan derbiyi 1-0 kazandı. Maçın yıldızı ise kaleci Uğurcan Çakır oldu. Beşiktaş'ın baskılı oyununa rağmen kalesinde devleşen Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Çakır, Galatasaray formasıyla oynadığı son iki Beşiktaş derbisinde kalesine gelen 13 isabetli şutun 12'sini kurtardı ve yalnızca 1 gol yedi. Bu performansı ile taraftarlardan büyük alkış topladı.
BEŞİKTAŞ'A GEÇİT VERMEDİ
Karşılaşma boyunca Beşiktaş'ın baskılı oyununa rağmen kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, önemli pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Derbide gösterdiği performansla taraftarlardan büyük alkış aldı.
DERBİLERDE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla oynadığı son iki Beşiktaş derbisinde kalesine gelen 13 isabetli şutun 12'sini kurtardı ve yalnızca 1 gol yedi.