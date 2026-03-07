Derbiye damga vurdu! Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş'a geçit yok

Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında oynanan derbiyi 1-0 kazanırken maçın yıldızı kaleci Uğurcan Çakır oldu. Tecrübeli file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette başrol oynadı.

BEŞİKTAŞ'A GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşma boyunca Beşiktaş'ın baskılı oyununa rağmen kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, önemli pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Derbide gösterdiği performansla taraftarlardan büyük alkış aldı.

DERBİLERDE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla oynadığı son iki Beşiktaş derbisinde kalesine gelen 13 isabetli şutun 12'sini kurtardı ve yalnızca 1 gol yedi.