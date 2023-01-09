Derbiye damga vuran kare! Taraflı tarafsız herkes aynı yorumu yapıyor

Kadıköy'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmada Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan anlara ilişkin fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu. Futbolseverler yaptıkları yorumlarda iki futbolcunun adeta birbirleriyle güreştiğini belirtti.

Galatasaray'ın Kadıköy'de farka koştuğu derbi büyük mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmada objektiflere yansıyan bir görüntü ise çok konuşuldu.

ADETA SAHADA GÜREŞTİLER

Büyük heyecana sahne olan ve Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sona eren mücadelede sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile Fenerbahçeli Osayi-Samuel arasında yaşananlar gündem oldu. İki futbolcunun o anlara ait fotoğrafları sosyal medyada elden ele dolaşırken, futbolseverler futbolcuların adeta birbirleriyle güreştiğini belirtti.

"BARIŞ'I BU ŞEKİLDE HAYAL ETMİŞTİK"

Karşılaşmanın ardından Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz için, "Biz teknik direktör olarak maçtan önce bir maç yaşıyoruz. Orada Barış'ı bu şekilde hayal etmiştik. Hem topu tutan hem de defansın arkasına koşular yapan, rakibi yıpratan bir Barış hayal etmiştik. O da bunu birebir uyguladı. Bazen bu kararlar tutmuyor olabiliyor. Bugün genel olarak baktığınızda bütün oyun planı tuttu. Yaptığınız değişikliklerin hepsi bugün bizim için olumluydu. O açıdan mutluyum. Olumsuz da olabilirdi. Barış'ı bundan sonra hem kenarda hem de ikinci forvet olarak kullanmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.