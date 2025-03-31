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Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları

Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları
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Süper Lig'de 29. hafta bir maç dışında tamamlandı. Süper Lig'de geride kalan 8 maçın ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Galatasaray'a 1.23, Fenerbahçe'ye ise 3.55 oran belirlendi.

Büuük heyecana sahne olan Süper Lig'de 29. hafta sona erdi.

DERBİDE KARA KARTAL GALİP GELDİ

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazandı. Haftanın maçında ise Beşiktaş ile Galatasaray, derbide karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

71 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, haftaya BAY geçecek. Fenerbahçe ise Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda zirvedeki puan farkı 3'e düşecek. Haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi.

İşte güncel şampiyonluk oranları;

  • Fenerbahçe: 3.55
  • Galatasaray: 1.23
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerbahçe'nin yapı planı tıkır tıkır işliyor. TFF başkanı Fenerbahçe'nin proje adamı da keyiften dört köşe hadi bakalım. Bu hafta FB Trabzon maçı var. Trabzon yabancı hakem istemişti tabii ki olmayacak.

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