Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları
Süper Lig'de 29. hafta bir maç dışında tamamlandı. Süper Lig'de geride kalan 8 maçın ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Galatasaray'a 1.23, Fenerbahçe'ye ise 3.55 oran belirlendi.
Büuük heyecana sahne olan Süper Lig'de 29. hafta sona erdi.
DERBİDE KARA KARTAL GALİP GELDİ
Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazandı. Haftanın maçında ise Beşiktaş ile Galatasaray, derbide karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.
ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ
71 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, haftaya BAY geçecek. Fenerbahçe ise Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda zirvedeki puan farkı 3'e düşecek. Haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte güncel şampiyonluk oranları;
- Fenerbahçe: 3.55
- Galatasaray: 1.23