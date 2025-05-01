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Derbide tek hedefleri var! 20 yıl sonra bir ilki başarmak istiyorlar

Derbide tek hedefleri var! 20 yıl sonra bir ilki başarmak istiyorlar
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Süper Lig'de en son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yle oynadığı iki maçı da kazanan Beşiktaş, pazar günü 20 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü Kadıköy'de karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi sahasında Chamberlain'in golüyle 1-0 mağlup eden Siyah-beyazlılar, bu kez aynı başarıyı Kadıköy'de de tekrarlamak hedefinde olacak.

20 YIL SONRA BİR İLKİ İSTİYOR

Kartal, ligde Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da galip ayrıldığı en son dönemi 2004-2005 sezonunda yaşamıştı. Beşiktaş, o sezonda Fenerbahçe'yi evinde 2-1, deplasmanda da 4-3 mağlup etmişti. O dönemden bu yana oynanan 40 maçın 8'ini kazanan Siyah-beyazlılar, 14 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, pazar günü 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye karşı bir sezonda iki galibiyete ulaşıp bu özlemini dindirmenin peşinde sahaya çıkacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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