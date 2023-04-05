Derbide sakatlanan genç stoper için Şenol Güneş'ten açıklama: Tayyip'e çok üzüldük, maalesef kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2 kazandıkları derbinin ardından takımdaki eksik oyuncularla ilgili bilgilendirme yaptı. Derbide sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha Sanuç için Şenol Güneş, "Tayyip'e çok üzüldük, maalesef kaybettik. Uzun zamandır iyi oynuyordu. İyi bir karakterdi" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Lig hazırlıklarına dönen Siyah-Beyazlılar'da antrenman öncesi Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, takımdaki eksikler hakkında bilgi verdi.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"Valentin Rosier'in boynundaki rahatsızlık iyi olduğunu söyledi. Biraz kısıtlıyordu, kafasını eğiyordu. Şimdi öyle bir sıkıntısı yok görünüyor. Şu anda hazır. Romain Saiss, yakınını kaybetmesi nedeniyle olumsuz etkilendi. Bugün yarın bakacağız. Hafta sonu değerlendireceğiz.

"TAYYİP'E ÇOK ÜZÜLDÜK, MAALESEF KAYBETTİK"

Giresun maçımız var, sakatımız var. Tayyip'e çok üzüldük. Maalesef kaybettik. Uzun zamandır iyi oynuyordu. İyi bir karakterdi. Welinton cezalı. Dele Alli sakat. Diğerleri bizimle beraber. Maç geride kaldı. Bugünü yaşıyoruz."

"SALİH'İN DİNLENMESİ LAZIM"

Necip baba oldu. Tayyip'in ameliyat durumu var. Salih Uçan'ın da dinlenmeye ihtiyacı vardı. Ama durumu çok önemli değil.

"N'KOUDOU'NUN SORUNU YOK"

N'Koudou'dan oyun olarak beklediğimizi alamadık. Çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu ama sezon başından beri gördüğüm kadarıyla zaman zaman parlamasına rağmen yeteneğini bize faydalı olarak kullanamadı. Gitme durumu da var. Transferde bazı şartlar var, son düşünülecek bir oyuncu ama bizim oyuncumuz. Gitmedi, yok sayamayız, sezon sonuna kadar bizimle. Herhangi bir sorunu yok.

"F.BAHÇE'NİN DURUMU BAŞIMIZA GELMESİN"

Fenerbahçe galibiyeti bizim için tabii moral oldu. Ama gönül bizim de başımıza gelsin istemez, sahanızda 10 kişi bir rakibe kaybetmek iyi bir şey değil. Maç kaybetmek doğru bir şey değil. Kazanınca her şey güzel.

"DELE ALLI KALMAK İSTERSE KALSIN, GİTMEK İSTERSE GİTSİN"

Dele Alli'nin sakatlığı düzelsin, sonra bakacağız. Kalmak istiyorsa, kalsın. Gitmek istiyorsa, gitsin ama şartlar ekonomik olarak iyi olsun."