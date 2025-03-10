Derbide sahanın ortasına bayrak dikinince olanlar oldu

Belçika Pro Ligi'nde dün Cercle Brugge evinde Club Brugge'u ağırladı. Brugge derbisinde kazanan, 3-1'lik skorlar Club Brugge oldu. Maçın ardından ise ilginç bir olay yaşandı.

SAHANIN ORTASINA BAYRAK DİKTİ

Maç sonu Club Brugge'un oyuncusu Ardon Jashari, eline takımının bayrağını alarak orta sahaya doğru koşmaya başladı. Jashari o anlarda elindeki bayrağı orta sahaya dikti. Jashari'nin hareketi sonrası adeta küplere binen Cercle Brugge oyuncuları, bayrağı yerinden söktü.

KAVGA ÇIKTI

Daha sonra Jashari'nin üzerine yürüyen Cercle Brugge oyuncularıyla Club Brugge futbolcuları arasında olay çıktı. Araya giren yetkililer kavgayı büyümeden yatıştırdı.