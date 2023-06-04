Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Derbide saha karıştı! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi

Derbide saha karıştı! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi

Spor Haberleri

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında saha karıştı. Nelsson'un Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası iki takımın futbolcuları ve kulübeleri birbirine girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 36. dakikasında iki takımın futbolcuları ve kulübeleri arasında tansiyon yükseldi.

NELSSON'UN HAREKETİYLE YERDE KALDI

Enner Valencia taç çizgisinde topla ilerlediği sırada Nelsson araya girdi ve topu taca attı. Bölgesine geri dönen Nelsson, Valencia'ya bir temasta bulundu. Valencia'nın yerde kalmasıyla saha karıştı.

Derbide saha karıştı! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi

KENARDA OLAY

Fenerbahçe kulübesi ayaklanıp Nelsson'un üstüne yürüdü. Galatasaray kulübesi ve sahadaki futbolcular da olay yerine geldi. İki takım arasında tartışma çıktı. Hakem Abdülkadir Bitigen, Fenerbahçe yedek kulübesindeki İsmail Yüksek'e sarı kart gösterdi.

Derbide saha karıştı! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title