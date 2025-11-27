Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise yenilgisiyle 33 maçlık iç saha serisi sona eren Galatasaray, tüm odağını pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sakat ve cezalı isimler nedeniyle 9 oyuncusundan yoksun kalan sarı-kırmızılılarda en büyük soru işareti Victor Osimhen.

TEDAVİDE YOĞUN MESAİ

Nijerya – Kongo karşılaşmasında sakatlanan Osimhen'in sol arka adalesinde orta seviyede zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Son 10 gündür topa dokunamayan yıldız golcü için sağlık ekibi adeta alarma geçti. Oyuncuya yoğun tedavi uygulanırken, çalışmaların büyük bölümü salonda sürdürüldü.

YARIN TAKIMLA DENENECEK

Yarın (cuma) takımla sahaya çıkarak durumunu test etmesi planlanan Osimhen, fedakârlık yapmaya hazır olduğunu iletti. US Gilloise maçında risk edilmeden kadro dışında bırakılan 26 yaşındaki yıldız tamamen Fenerbahçe derbisine saklandı.

OKAN BURUK SÜREKLİ TAKİPTE

Teknik direktör Okan Buruk'un da doktorlarla sürekli temas hâlinde olduğu, golcü oyuncunun Kadıköy'de sahada olmasını çok istediği öğrenildi. Bu sezon Osimhen'in oynamadığı iki Avrupa maçında da gol atamayan Galatasaray'da tüm hesaplar yıldız futbolcunun derbiye yetişmesi üzerine kurulmuş durumda.