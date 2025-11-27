Haberler

Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı Union Saint-Gilloise yenilgisinin ardından tüm dikkatini pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Galatasaray sağlık ekibi Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için seferber oldu. 10 gündür tedavi gören yıldız golcü yarın sahada denenecek. Hedef: Osimhen'i pazartesi Kadıköy'de sahaya çıkarmak.

  • Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta seviyede zorlanma ve kanama tespit edildi.
  • Osimhen'in Fenerbahçe derbisi için yarın takımla sahada durumunu test etmesi planlanıyor.
  • Galatasaray, Osimhen'in oynamadığı iki Avrupa maçında gol atamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise yenilgisiyle 33 maçlık iç saha serisi sona eren Galatasaray, tüm odağını pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sakat ve cezalı isimler nedeniyle 9 oyuncusundan yoksun kalan sarı-kırmızılılarda en büyük soru işareti Victor Osimhen.

TEDAVİDE YOĞUN MESAİ

Nijerya – Kongo karşılaşmasında sakatlanan Osimhen'in sol arka adalesinde orta seviyede zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Son 10 gündür topa dokunamayan yıldız golcü için sağlık ekibi adeta alarma geçti. Oyuncuya yoğun tedavi uygulanırken, çalışmaların büyük bölümü salonda sürdürüldü.

YARIN TAKIMLA DENENECEK

Yarın (cuma) takımla sahaya çıkarak durumunu test etmesi planlanan Osimhen, fedakârlık yapmaya hazır olduğunu iletti. US Gilloise maçında risk edilmeden kadro dışında bırakılan 26 yaşındaki yıldız tamamen Fenerbahçe derbisine saklandı.

OKAN BURUK SÜREKLİ TAKİPTE

Teknik direktör Okan Buruk'un da doktorlarla sürekli temas hâlinde olduğu, golcü oyuncunun Kadıköy'de sahada olmasını çok istediği öğrenildi. Bu sezon Osimhen'in oynamadığı iki Avrupa maçında da gol atamayan Galatasaray'da tüm hesaplar yıldız futbolcunun derbiye yetişmesi üzerine kurulmuş durumda.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Oynar merak etmeyin. Zaten biz Fenerbahçe'liler de oynamasını istiyoruz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
