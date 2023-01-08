Derbide neler oldu neler! 2 dakika içinde yaşananları herkes ağzı açık izledi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların iptal edilen golleri sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu ile 2 dakika arayla bulduğu 2 gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe- Galatasaray derbisi nefes kesti. Mücadelede sarı-kırmızılıların iptal edilen golleri gündeme oturdu.

VAR KONTROLÜ SONRASI GOL İPTAL

Karşılaşmanın 14. dakikasında Galatasaray, duran top organizasyonunda Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu. Fileleri havalandıran top sonrası ofsayt bayrağı kalkarken, VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.

KEREM DE OFSAYTA TAKILDI

Mücadelenin 16. dakikasında ise bu kez Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Altay Bayındır'ı geçerek toğu filelere yollayan milli futbolcunun attığı golde de ofsayt tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.