Derbide kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin sahayı terk etme şekli çok konuşuldu

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada İrfan Can Kahveci, 86. dakikada takımı 2-0 mağlupken kırmızı kart görerek sahayı terk etti. Sonradan oyuna girdiği mücadelede etkisiz bir görüntü çizen milli futbolcunun, gördüğü kırmızı kart sonrası koşarak hızla oyundan çıkması ise sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke oyundayken böyle koşsaydın" yorumu yapıp, İrfan Can'ın tribün tepkisinden çekindiği için hızla oyun alanını terk ettiğini savundu.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelede kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin ise oyundan çıkma şekli gündem oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ VARLIK GÖSTEREMEDİ

69. dakikada Diego Rossi'nin yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü varken oyundan atılan milli futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde etkisiz oyunuyla dikkat çekerken, kırmızı kart sonrası oyundan çıkma şekli ile de çok konuşuldu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

İrfan Can Kahveci, hakem Halil Umut Meler'in kırmızı kart göstermesinden sonra koşarak oyun alanını terk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke oyundayken böyle koşsaydın" yorumunu yaptıkları milli futbolcunun, tribün tepkisinden çekindiği için hızla soyunma odasına gittiğini savundu.