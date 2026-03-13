Haberler

Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza

Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PFDK, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verdi; Alman yıldız Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Leroy Sane hakkında kararını açıkladı.

Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza

2 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ

PFDK, Alman yıldız Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verildiğini duyurdu. Karar doğrultusunda tecrübeli futbolcu Süper Lig'de iki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu LEROY AZIZ SANE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.

Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza

İKİ MAÇTA YOK

Verilen ceza nedeniyle Leroy Sane, Galatasaray'ın Başakşehir ve Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

az bile vermiş iki kırmızısı var normalde

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti