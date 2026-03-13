Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
PFDK, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verdi; Alman yıldız Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Leroy Sane hakkında kararını açıkladı.
2 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ
PFDK, Alman yıldız Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verildiğini duyurdu. Karar doğrultusunda tecrübeli futbolcu Süper Lig'de iki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu LEROY AZIZ SANE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.
İKİ MAÇTA YOK
Verilen ceza nedeniyle Leroy Sane, Galatasaray'ın Başakşehir ve Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.