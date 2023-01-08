Derbide Kadıköy'ün buz kestiği an! Fenerbahçe cephesinde tepkiler çığ gibi

Sergio Oliveira, Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında öne geçiren golü atarak taraftarına büyük sevinç yaşattı. Kadıköy'de yenik duruma düşen sarı-lacivertlilerde ise taraftarlar, Altay Bayındır'a ve diğer futbolcuların ortaya koyduğu performansa tepki gösterdi.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini açan Sergio Oliveira, Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarlara büyük üzüntü yaşattı.

OLIVEIRA AFFETMEDİ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı kornerde top, ön direk bölgesinde sekerek arka direk tarafına gitti. Burada topun gelişine çok düzgün bir vuruş yapan Sergio Oliveira, topu filelerle buluşturdu.

FENERBAHÇELİLER YIKILDI

Yaşanan pozisyon sonrası Fenerbahçe taraftarları büyük üzüntü yaşarken, Altay Bayındır ve diğer futbolcuların ortaya koyduğu oyuna tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı ise gol sonrası büyük sevinç yaşadı ve Oliveira'ya övgüler dizdi.