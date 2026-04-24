Derbide ilk golün önemi büyük

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 65 lig maçında, ilk golü atan sadece 5 kez mağlup oldu - Galatasaray ilk golü attığı 15, Fenerbahçe ise 25 karşılaşmayı kazandı - Ligdeki derbilerin 11'i golsüz sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllardaki derbilerde ilk golü atan taraf, kolay kolay kaybetmiyor.

Rekabette 32 yılı kapsayan son 65 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe, golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasındaki son 65 lig maçının 9'u gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-20 sezonunda Kadıköy'deki karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetindeki son 65 lig mücadelesinin 11'i ise golsüz sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, ilk golü attığı maçlarda yenilmiyor

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda hiç yenilmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon başından beri Süper Lig'de oynadığı 30 maçın 22'sinde ilk golü atan taraf oldu. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini kazanan Galatasaray, ilk golü attığı Fenerbahçe ve Kocaelispor müsabakalarındansa beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, ilk golü yediği maçların sadece 2'sini kazandı

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de ilk golü bulamadığı maçlarda galibiyet almakta zorlandı.

Sezon başından beri oynadığı 30 lig maçının 7'sinde ilk golü yiyen Galatasaray, bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazandı. Sarı-kırmızılılar, diğer 5 maçta ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, bu sezonki tek golsüz beraberliğini ise 11. haftada Trabzonspor'u konuk ettiği maçta gördü.

Galatasaray, son 5 maçın 4'ünde ilk golü attı

Sarı-kırmızılı ekip, ligin son 5 haftasındaki maçlarda 4 kez ilk golü atmayı başardı.

Son 5 haftada RAMS Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği maçlarında ilk golü atan Galatasaray, Trabzonspor karşısında ise ilk golü yedi.

Sarı-lacivertliler, ilk golü attığı maçlarda 4 kez puan kaybı yaşadı

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk golü attığı müsabakalarda sadece 4 kez puan kaybetti.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'deki 30 maçın 18'inde ilk golü kaydeden takım oldu.

Bu maçların 14'ünde galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçe, 4 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk golü yediği 5 maçtan galip ayrıldı

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk golü yediği 5 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sezon başından beri Süper Lig'deki 30 maçın 10'unda ilk golü yiyen taraf olan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı. Diğer 5 maçın 4'ünden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bir karşılaşmayı ise kaybetti.

Sarı-lacivertli ekip, ayrıca bu sezon ligde 2 maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçın 3'ünde ilk golü atan taraf

Sarı-lacivertli ekip, sezonun son 5 maçının 3'ünde golsüz eşitliği ilk bozan taraf olmayı başardı.

Son 5 haftada Gaziantep FK, Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor'a karşı ilk golü kaydeden Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor maçlarında ilk golü yiyen ekip oldu.

Kaynak: AA / Can Öcal
