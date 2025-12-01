Derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 Geride Bıraktı

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Gol: Dk. 27 Sane ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 36 Semedo ( Fenerbahçe ), Dk. 40 Lemina ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

23. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan İlkay Gündoğan, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sara'nın düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

27. dakikada Galatasaray golü buldu. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada kullanılan korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.

45+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.