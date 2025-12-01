Haberler

Derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 Geride Bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ilk yarısı, Galatasaray'ın Sane'nin attığı golle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Gol: Dk. 27 Sane ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 36 Semedo ( Fenerbahçe ), Dk. 40 Lemina ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

23. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan İlkay Gündoğan, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sara'nın düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

27. dakikada Galatasaray golü buldu. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada kullanılan korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.

45+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ısınan oyuncular arasında kavga çıktı

Derbi öncesi ortalık karıştı
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.