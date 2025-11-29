Haberler

Derbide Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük fark

Derbide Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük fark
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 29 sayılık farkla 107-78 mağlup etti.

  • Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı 107-78 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Opet, ligde 7 maçta 7 galibiyet alarak namağlup kaldı.
  • Fenerbahçe Opet'te McCovan 20, McBride ve Alperi Onar 16'şar sayı kaydetti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 107-78 yendi.

FENERBAHÇE 7'DE 7 YAPTI

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip ligde 7'de 7 yapıp namağlup yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar ise 5. kez mağlup oldu.

Derbide Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük fark

FENERBAHÇE BAŞTAN SONA ÜSTÜN

Mücadelenin ilk çeyreğine McCovan ile etkili başlayan Fenerbahçe Opet, yakaladığı seriyle 11-0 öne geçti. Boyalı alanı savunmakta zorlanan Beşiktaş karşısında skor bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-16 önde bitirdi. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci çeyrekte siyah-beyazlı takım, üst üste bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 46-40. Ev sahibi takım, Allemand'ın son saniyelerdeki üç sayılık basketiyle soyunma odasına 51-40 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA FARK DAHA DA AÇILDI

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıya üç sayı çisgisinin gerisinden üst üste buludğu basketlerle başladı. Beşiktaş skor üretmekte zorlanırken Fenerbahçe Opet, 25. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 70-45. Kontrolü elinde bulunduran sarı-lacivertli takım, son çeyreğe de 83-53 üstün girdi. Üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Opet, mücadeleden 107-78 galip ayrıldı.

Derbide Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük fark

EN SKORER İSİMLER

Ev sahibi takımda McCovan 20, McBride ve Alperi Onar ise 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah-beyazlılarda ise 20 sayıyla mücadele eden Fasoula ile 16 sayı üreten Gülşah Bıçakçı'nın performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.