Derbi sonrası men kararı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe– Galatasaray derbisi 1-1 sona ererken, Galatasaray'ın Sane ile bulduğu golün ardından sahada endişe yaratan bir olay yaşanmıştı.

Gol sevincini köşe gönderi yakınında yaşayan Kazımcan Karataş'a tribünden atılan bir cisim isabet etmiş, genç oyuncu yüzüne aldığı darbenin ardından uzun süre yerde kalmıştı.

TARAFTARIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay üzerine İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, stat kameralarını inceleyerek cismi atan kişiyi tespit etti. Çakmağı fırlattığı belirlenen Fenerbahçe taraftarı M.G. kısa sürede gözaltına alındı.

1 YIL SPOR MÜSABAKALARINA GİRİŞ YASAĞI

Hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" kapsamında işlem yapılan M.G., yargı sürecinin yanı sıra idari yaptırıma da tabi tutuldu. Taraftarın bir yıl boyunca spor müsabakalarına girişinin yasaklandığı açıklandı.