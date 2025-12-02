Haberler

Derbi sonrası men kararı

Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray'ın gol sevincinde Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet eden çakmağı atan Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftar M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe– Galatasaray derbisi 1-1 sona ererken, Galatasaray'ın Sane ile bulduğu golün ardından sahada endişe yaratan bir olay yaşanmıştı.

Gol sevincini köşe gönderi yakınında yaşayan Kazımcan Karataş'a tribünden atılan bir cisim isabet etmiş, genç oyuncu yüzüne aldığı darbenin ardından uzun süre yerde kalmıştı.

TARAFTARIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay üzerine İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, stat kameralarını inceleyerek cismi atan kişiyi tespit etti. Çakmağı fırlattığı belirlenen Fenerbahçe taraftarı M.G. kısa sürede gözaltına alındı.

1 YIL SPOR MÜSABAKALARINA GİRİŞ YASAĞI

Hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" kapsamında işlem yapılan M.G., yargı sürecinin yanı sıra idari yaptırıma da tabi tutuldu. Taraftarın bir yıl boyunca spor müsabakalarına girişinin yasaklandığı açıklandı.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıTuana Nehir:

o çocuğu.Men cezası vermek nedir.içeri atacaksın

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

1 yıl neya, ömür boyu verecen ve içeri atacan ki emsal teşkil etsin ama nerdeee

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Büyük geçmiş olsun.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Cezaya bak, acaba kisasa kisas mi yapilsa... Peki birde buna onlem almayan fenere ne ceza verecekler merakla bekliyoruz

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

adam cebinde veya bir yerinde gizlediği çakmağı atmış buna nasıl bir önlem alacaksın girişte kontroller yapılmıyor mu? Haaa men cezası nedir yahu stada gitmez evinde yine seyreder böyle ceza mı olur cana kast var ona göre yargılanması lazım

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıVeysi Ataş:

fenerbahçe otobusünü kurşunlayan adamları niye yakalamıyorsunuz? onları korumakla elinize ne geçiyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
