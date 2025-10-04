Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı

Süper Lig'de Galatasaray ile üst üste 3 şampiyonluk yaşayan ve son olarak Liverpool karşısında alınan 1-0'lık tarihi galibiyetle camiayı gururlandıran Okan Buruk için yönetimden dikkat çeken bir karar çıktı. Başkan Dursun Özbek, başarılı hocanın sözleşmesinde maaş iyileştirilmesi talimatı verdi.

200 MİLYON TL OLDU

Buruk'un yıllık 140 milyon TL olan ücreti 200 milyon TL'ye çıkarıldı. Ayrıca sözleşmede Avrupa kupaları ve Süper Lig'deki başarılar için ek bonuslar da yer alıyor.

İSTATİSTİKLER GÖZ DOLDURUYOR

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 160 maçta 119 galibiyet elde etti. Deneyimli teknik adam, yalnızca 19 mağlubiyet yaşarken, 2.37 puan ortalaması ile dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı.