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Derbi öncesi Kadıköy'de izdiham! Stada gelen ismi gören taraftar saniyeler içinde etrafını sardı

Spor Haberleri

Derbi öncesi Kadıköy'de izdiham! Stada gelen ismi gören taraftar saniyeler içinde etrafını sardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek için Ülker Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulunurken stat girişinde küçük çaplı bir izdiham yaşandı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadeleyi kapalı gişe oynayacak sarı-lacivertlilerde, Başkan Ali Koç'a stat girişinde büyük ilgi gösterildi.

"BÜYÜK BAŞKAN"

Galatasaray derbisini izlemek için stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Büyük başkan" sloganlarıyla karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Koç'a büyük ilgi gösterirken stat önünde küçük çağlı izdiham yaşandı.

Derbi öncesi Kadıköy'de izdiham! Stada gelen ismi gören taraftar saniyeler içinde etrafını sardı

LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORLAR

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada tribünlerde boş koltuk yer almayacak. Sarı-lacivertliler, maçı kazanmaları halinde liderlik koltuğunu Galatasaray'dan alacak ve ezeli rakibine 2 puanlık fark atacak. Galatasaray ise mücadeleyi kazanması ve berabere kalması durumunda zirvedeki yerini koruyacak.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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