Derbi öncesi Kadıköy'de izdiham! Stada gelen ismi gören taraftar saniyeler içinde etrafını sardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek için Ülker Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulunurken stat girişinde küçük çaplı bir izdiham yaşandı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadeleyi kapalı gişe oynayacak sarı-lacivertlilerde, Başkan Ali Koç'a stat girişinde büyük ilgi gösterildi.

"BÜYÜK BAŞKAN"

Galatasaray derbisini izlemek için stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Büyük başkan" sloganlarıyla karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Koç'a büyük ilgi gösterirken stat önünde küçük çağlı izdiham yaşandı.

LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORLAR

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada tribünlerde boş koltuk yer almayacak. Sarı-lacivertliler, maçı kazanmaları halinde liderlik koltuğunu Galatasaray'dan alacak ve ezeli rakibine 2 puanlık fark atacak. Galatasaray ise mücadeleyi kazanması ve berabere kalması durumunda zirvedeki yerini koruyacak.