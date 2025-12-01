Haberler

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi Haber Videosunu İzle
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Kemerburgaz Tesisleri'nde yaşanan bilgi sızıntısı sonrası alarm durumuna geçti. Sakat oyuncuların antrenmana katıldığı bilgisi sosyal medyada yayılınca köstebek avı başlatıldı. Okan Buruk'u küplere bindiren olay sonrası tesislerde sıkı önlemler alındı.

Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da, beklenmedik bir gelişme yönetimin ve teknik ekibin keyfini kaçırdı. Sakat oyuncuların antrenmana katıldığı bilgisinin kısa sürede sızması üzerine köstebek avı başlatıldı.

OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ

Söz konusu görüntü ve bilgilerin hızla yayılması, Teknik Direktör Okan Buruk başta olmak üzere sarı-kırmızılı yönetimi ciddi şekilde rahatsız etti. Daha önce taktik çalışmalarının ve muhtemel 11'in basına sızmasından dolayı tepki gösteren Buruk'un, bu kez de benzer bir olayın yaşanmasına sert şekilde karşı çıktığı öğrenildi.

TESİSLERDE SIKI ÖNLEM

Kemerburgaz'daki son olayın ardından kulüpte adeta alarm verildi. Tesis çalışanlarından idari personele kadar tüm görevlilerin uyarıldığı, içinde bulunulan hassas dönemde bilgi güvenliğinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Sarı-kırmızılı kaynakların, "Kemerburgaz'da olan biten her şey anında dışarı çıkıyor. Ancak derbi öncesi Samandıra'dan tek bir haber sızmıyor" diyerek duruma tepki gösterdiği belirtildi.

Bu süreçte Okan Buruk, takımın dünkü antrenmanında derbi için planlanan taktikleri ve muhtemel kadroyu oyuncularına uygulamalı olarak gösterdi. Buruk'un, Fenerbahçe'nin son formu ve oyun anlayışı üzerinden ayrıntılı uyarılar yaptığı öğrenildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Spor
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ülen bırakın ayak oyunlarını çıkın delikanlı gibi oynayın sakatmış, oynamayacakmış ama antrenmana çıkmış ne gerek bunlara aklınız fikriniz hiçlikte:))

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat A.:

Okan Hoca yıllardır FENERASYON ve şikebahçeyle savaştı kazandı. Umarım bu haftada İYİLER kazanır ama çok zor. Bahis şirketi eski sahibi Başkan geldiğinden beri bazı bahis listeleri dolaşımda.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKumsal Oya:

Uygun bir rehberiniz olmadığında körü körüne hisse senetlerine yatırım yapmayın. Kendi başıma ticaret yapmaya çalışırken çok para kaybettim ama Analist NelsonFY devreye girdiğinden beri büyük karlar elde ediyorum. Onun platformu ve stratejisiyle çalışarak 459 bin dolardan fazla para kazandım. Kendisine her zaman Whatsapp'ta ulaşılabilir: ( 0852-9446-4893 ). rehberlik vermek.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

tez önlerindeki işe yaramayan ufaklıkları kesile .

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.