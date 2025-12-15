(ANKARA) - Süper Lig'in 16. haftasında derbi maç heyecanı yaşandı. Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. 38. dakikada El Bilal Toure'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynayan Beşiktaş ile Trabzonspor 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta derbi maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetti.

Konuk takım Beşiktaş 18. dakikada Tammy Abraham ve 22. dakikada Vaclav Çerny'in golüyle Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçti. Trabzonspor 25. dakikada Ernest Muçi'nin bulduğu golle farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1 yaptı. 31. dakikada Vaclav Çerny kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ve Beşiktaş, Trabzonspor karşısında skoru 3-1 yaptı. 38. dakikada El Bilal Toure kırmızı kart gördü ve Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Trabzonspor 63. dakikada Christ İnao Oulai ve 84. dakikada Oleksandır Zubkoc'un golüyle Beşiktaş karşıısnda beraberliği yakaladı ve skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.