Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetinin ardından bir üzücü haber daha geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yakın dostu ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli, sağlık sorunları nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Daha önce karaciğer nakli olan Dereli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Fenerbahçe camiası, Galatasaray'a karşı Ülker Stadyumu'nda alınan 3-1'lik mağlubiyetin yarattığı hayal kırıklığını yaşarken, ikinci kötü haber sağlık alanında geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yakın dostu ve kulübün yönetim kurulunda yer alan iş insanı Mehmet Dereli, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ
Daha önce karaciğer nakli olduğu bilinen Dereli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe taraftarı, derbi mağlubiyetinin ardından Dereli'den gelen bu üzücü haberle sarsılmış durumda.