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Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor

Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetinin ardından bir üzücü haber daha geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yakın dostu ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli, sağlık sorunları nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Daha önce karaciğer nakli olan Dereli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Fenerbahçe camiası, Galatasaray'a karşı Ülker Stadyumu'nda alınan 3-1'lik mağlubiyetin yarattığı hayal kırıklığını yaşarken, ikinci kötü haber sağlık alanında geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yakın dostu ve kulübün yönetim kurulunda yer alan iş insanı Mehmet Dereli, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor

DURUMU CİDDİ

Daha önce karaciğer nakli olduğu bilinen Dereli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe taraftarı, derbi mağlubiyetinin ardından Dereli'den gelen bu üzücü haberle sarsılmış durumda.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Sezgin Kapucu:

Galatasaraylıyım.. Ayıptır böyle haber olmaz

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MEHMET EMİN BİRGÜL:

yazıktır . HABERLER.COM bu başlıkları kim atıyorsa yazıları kim atıyorsa akıl yaşını tamamlamamış son zamanlarda haber sitesinden öte ergen sosyal medya paylaşımı gibi davranıyor Galatasaraylıyım ama bunu istemeyiz futbol dostça oynanması gereken bir spordur ve karşılıklı saygıyla hoşgörü ile yapılmalıdır.

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