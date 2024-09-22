Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor

Fenerbahçe camiası, Galatasaray'a karşı Ülker Stadyumu'nda alınan 3-1'lik mağlubiyetin yarattığı hayal kırıklığını yaşarken, ikinci kötü haber sağlık alanında geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yakın dostu ve kulübün yönetim kurulunda yer alan iş insanı Mehmet Dereli, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ

Daha önce karaciğer nakli olduğu bilinen Dereli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe taraftarı, derbi mağlubiyetinin ardından Dereli'den gelen bu üzücü haberle sarsılmış durumda.