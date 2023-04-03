Derbi hezimeti sonrası Mert Hakan'dan beIN Sports kameramanına olay hareket! Söylediklerine tepki yağdı
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 mağlup olduğu maçın ardından Mert Hakan Yandaş'ın yayıncı kuruluş beIN Sports kameramanına yaptığı hareket ve dedikleri sosyal medyada gündem oldu. Mağlubiyetin üzüntüsüyle oldukça sinirli olduğu görülen Yandaş, karşılaşmanın sonunda saha içinde kendisini çeken kameramana, "Ne çekiyorsun" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun bu sözleri tepki çekti.
10 kişi kalan Beşiktaş'ın geriden gelerek 4-2 yendiği Fenerbahçe'de maç sonu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Bu isimlerden bir, olan Mert Hakan Yandaş çarpıcı bir harekete imza attı.
"NE ÇEKİYORSUN"
Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın sona ermesiyle adeta çileden çıktı. 10 kişi kalan ezeli rakibinden 4 gol yiyen sarı-lacivertlilerde milli futbolcu, kendisini çeken yayıncı kuruluş kameramanına tepki gösterdi. Milli futbolcu, kameramana "Ne çekiyorsun" ifadelerini kullandı.
MERT HAKAN'A TEPKİ GÖSTERİLDİ
Mert Hakan Yandaş'ın bu hareketi sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Ezeli rakip taraftarları Mert Hakan için birçok paylaşım yaparken, milli futbolcu işini yapan kameramana tepki göstermesi nedeniyle eleştirildi.