Derbi hezimeti sonrası Mert Hakan'dan beIN Sports kameramanına olay hareket! Söylediklerine tepki yağdı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 mağlup olduğu maçın ardından Mert Hakan Yandaş'ın yayıncı kuruluş beIN Sports kameramanına yaptığı hareket ve dedikleri sosyal medyada gündem oldu. Mağlubiyetin üzüntüsüyle oldukça sinirli olduğu görülen Yandaş, karşılaşmanın sonunda saha içinde kendisini çeken kameramana, "Ne çekiyorsun" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun bu sözleri tepki çekti.