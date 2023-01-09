Derbi bitiminde röportaja gelen Fenerbahçeli futbolcuların hepsi aynı cümleyi kurdu

Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. 2 futbolcu da sarı-lacivertli taraftarlardan yenilgi için özür diledi.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak zirve yarışında büyük yara aldı. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli futbolcular, taraftarlardan özür diledi.

"GERİ DÖNMEK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"

Ferdi Kadıoğlu, "Büyük bir hayal kırkılığı yaşıyoruz. Bu sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En iyi şekilde geri dönmek için çabalayacağız. Taraftarımızdan tekrar özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU SONUCU UNUTTURACAĞIZ"

Miha Zajc ise yaptığı açıklamada, "Kötü bir maç oynadık. Taraftarlardan özür dileriz. Şu an için zor bir durum ama kendimize gelip, durumu toparlayacağız. Alacağımız galibiyetlerle bu sonucu unutturacağız." dedi.