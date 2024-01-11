Derbent köyünden çıkan il birincileri bisikletle ödüllendirildi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvasında il birincileri Bayat ilçesinin Derbent köyünden çıktı. Birinciler bisikletle ödüllendirildi.

Her fırsatta ilçeleri ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, okul sporlarının önemine vurgu yaparak ve tüm okulların bu projelere katılımı noktasında destek istiyor.

Kasapoğlu, "Spor yapmak, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırır. Başarılarını ve gelişimlerini gördükçe, özgüvenleri artar ve kendilerine olan inançları güçlenir. Bu nedenle okul sporlarına katılımı artırmak için tüm paydaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Derbent İlkokulu öğrencileri, okul sporlarına katılımları sayesinde kendilerindeki yeteneğin farkına vardılar. Bu başarının diğer belediyelere de örnek olacağını düşünüyor ve desteklerini bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, sporcuları bisiklet ile ödüllendirdi. - AFYONKARAHİSAR