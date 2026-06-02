DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nden Avrupa'da 11 madalya

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Macaristan'ın Budapeşte kentindeki MTK Sportpark'ta düzenlenen 2026 Avrupa Bilek Güreşi ve Avrupa Para Bilek Güreşi Şampiyonası'nda mücadele eden kulüp sporcuları, farklı yaş, kilo ve klasmanlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Avrupa'nın en güçlü sporcularını bir araya getiren organizasyonda DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları, 4 Avrupa şampiyonluğu elde ederken, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük derecesiyle toplamda 11 madalya kazandı.

4 Avrupa şampiyonluğu geldi

Şampiyonada Murat Cırık, Para Bilek Güreşi ayakta yarışan engelliler +80 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Deniz Köşgeroğlu ise Genç Kadınlar U23 65 kilogram sağ kol kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Deva Dübüş, Gençler 18 yaş altı sağ kol kategorisinde Avrupa şampiyonu olurken sol kol kategorisinde de Avrupa ikinciliği elde etti. Hilal Yıldız da Genç Kadınlar U23 sağ kol kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna uzanırken sol kol kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Tolga Ayna'dan üç madalya

Organizasyonda başarılı bir performans ortaya koyan Tolga Ayna, üç farklı kategoride madalya kazanarak dikkat çekti. Ayna, Genç Erkekler 55 kilogram sol kol kategorisinde Avrupa üçüncüsü, Büyük Erkekler 55 kilogram sol kol kategorisinde Avrupa ikincisi, Büyük Erkekler 55 kilogram sağ kol kategorisinde ise Avrupa üçüncüsü oldu. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcularından Gökhan Seven oturarak yarışan engelliler 100 kilogram sağ kol kategorisinde Avrupa ikinciliği elde ederken, Gülendam Sarıbal da Büyük Kadınlar 80 kilogram sağ kol kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Murat Karagüzel: "Sporcularımız ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine taşıdı"

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Amacımız her alanda olduğu gibi bilek güreşinde de gençlerimizi spora teşvik ederek, ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek sporcular yetiştirmek. Kulüp olarak Budapeşte'de gerçekleşen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda elde ettiğimiz başarılar da bu amacımızın önemli bir yansıması oldu. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine taşıyan ve İstiklal Marşımızı dinletmenin gururunu ülkemize yaşatan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü olarak gençlerimizin yanında olmayı ve paralimpik branşlar da dahil onlara destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, farklı branşlarda sürdürdüğü çalışmalarıyla bölge gençlerine ilham vermeye ve Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı