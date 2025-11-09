DEPSAŞ Enerji As, Spor Toto'yu 34-31 Yenerek 9. Galibiyetini Elde Etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında DEPSAŞ Enerji As, Spor Toto'yu 34-31 mağlup etti. Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçta DEPSAŞ, ilk devreyi 19-10 lider tamamladı ve sahadan galip ayrıldı.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında DEPSAŞ Enerji As, Spor Toto'yu 34-31 yendi.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçında DEPSAŞ Enerji As, ilk devreyi 19-10 önde tamamladı.
Spor Toto, ikinci yarı farkı azaltsa da DEPSAŞ Enerji As, sahadan 34-31 galip ayrıldı.
İki başkent ekibinden DEPSAŞ Enerji As, 9. galibiyetini elde etti. Spor Toto ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor