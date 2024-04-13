Depremzede Öğrenciler Türkiye 4.'sü Oldu

Depremin vurduğu Hatay'da ortaokul öğrencileri, okullarının bahçesindeki beton sahada hazırlanarak katıldıkları voleybol turnuvasında tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye 4.'sü oldu ve evlerine madalyayla döndü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da, birçok bina yerle bir olmuş ve yaklaşık 25 bin insan vefat etmişti. Asrın felaketi, her yaştan bireyin hayatını olumsuz etkiledi. Hatay'ın Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde bulunan Koçören Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu öğrencileri, deprem sonrasındaki süreci voleybolla aştı. Depremzede öğrenciler, okullarının bahçesindeki beton sahada azimle başladıkları voleybolda umutlarını Türkiye Şampiyonası'na taşıdı. Turnuvada başarı elde etmek isteyen afetzede öğrenciler, haftanın 4 günü yağmur çamur demeden çalıştılar ve Sivas'ta düzenlenen Voleybol Okul Sporları Türkiye Birinciliği turnuvasına katıldılar. Azimle yola çıkan depremzede öğrenciler; psikolojik şartlara, zemin koşullarına aldırış etmeden turnuvada başarı göstererek Türkiye 4'üncüsü oldu. Depremzede öğrencilerin başarısı okul arkadaşlarına ve bölge halkına moral oldu.

"Yağmurlu günlerde çocuklar ellerinde paspas ve çek pas ile sahayı temizleyerek çalıştı"

Deprem sonrası süreci sporla aşmaya çalıştıklarını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Derya Bahan, "Bu çocuklar deprem görmüş çocuklardır. Kısıtlı malzemelerle çalıştılar. Toplarımızın bazıları yamuk ve patlaktı. Saha ve koşullara rağmen çocuklarımız yılmadı. Depremzede çocuklarımız, hiç yılmadan çalışarak Türkiye 4.'lüğü getirdi. Haftanın 4 günü çalıştık. Yağmurlu günlerde çocuklar ellerinde paspasla ve çekpas ile sahayı temizleyerek çalıştılar. Ellerinden geleni yaptılar ve bize Türkiye 4.'lüğünü getirerek bu gururu yaşattılar" dedi.

"Bizim beton sahaya karşın onlar spor salonlarında oynuyorlardı"

Emek vererek hak ettikleri başarıya ulaştıklarını ifade eden 13 yaşındaki voleybolcu Kadir Çalıcı, "Daha iyi olabilirdik ama olamadık. Biraz şansızdık. Bizden uzun rakiplerimiz vardı. Bizden daha avantajlı ve antremanlılardı. Bizim beton sahaya karşın onlar spor salonlarında oynuyorlardı. Ama biz ne şansımız varsa oynadık ve hak ettiğimizi aldık" şeklinde konuştu.

"Depremi unutmak ve deprem psikolojisinden kurtulmak için voleybol oynuyorum"

Depremi unutmak ve psikolojiden kurtulmak için voleybol oynadığını dile getiren 13 yaşındaki voleybolcu Feyzi Çalıcı, "Rakiplerimizin hepsi 1.80 ve 1.90 boylarındaydı ve bizimkilerin de hepsi 1.60 boylarındaydı. Ona rağmen bu başarıyı elde ettik. Depremi unutmak ve deprem psikolojisinden kurtulmak için voleybol oynuyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY