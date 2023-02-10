Depremde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı toprağa veren Yeni Malatyaspor, 1. Lig'den çekildi

Süper Lig'den çekildiğini açıklayan Hatayspor'un ardından, Yeni Malatyaspor da 1. Lig'den çekildiğini duyurdu. Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman yaptığı açıklamada, "Ligden çekildiğimizi yazıyla federasyona bildirdik. Şu an biz ligden çekildik. Bizim futbol oynama gibi bir şansımız yok, bizim bir futbolcumuz vefat etti." ifadelerini kullandı. Yeni Malatyaspor'da kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerden biri olan Malatya'nın takımı olan Yeni Malatyaspor, mücadele ettiği 1. Lig'den çekilme kararı aldı.

"KULÜBÜMÜZ İÇLER ACISI"

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman konuya ilişkin beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "5 gündür kulübe gitmemiştim. Şimdi kulübe gitti. Kulübümüz içler acısı. Altyapı darmadağın. Orada ne konaklayabiliriz, ne devam edebiliriz. Kararımız ligden çekilme oldu." dedi.

"BİZ LİGDE YOKUZ"

Yaman konuşmasını, "Ligden çekildiğimizi yazıyla federasyona bildirdik. Şu an biz ligden çekildik. Bizim futbol oynama gibi bir şansımız yok, bizim bir futbolcumuz vefat etti. Kesinlikle çekilmemiz lazımdı. Bizde çekilme kararı aldık ve federasyona bildirdik. Biz ligde yokuz." ifadeleriyle sonlandırdı. Depremde Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.