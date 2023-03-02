Depremin şokunu atlatamayan Erce Kardeşler, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Kalbimin bir kısmı Hatay'da kaldı

Futbol dünyasının depremzedeler için başlattığı "Omuz Omuza" kampanyasının açılış yayınında konuşan Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, gözyaşlarına hakim olamadı. Deprem anında şehirde yaşadıklarının şokunu atlatamayan Kardeşler, "5 dakika iyiyim, 10 dakika kötüyüm. Kafam yerinde değil. Tek yumruk olduk, üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman kimse bu acıları yaşamasın. Kalbimin bir kısmı Hatay'da kaldı." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun depremzedelere yardım için başlattığı "Omuz Omuza" kampanyasında bağışlar toplanmaya başladı. Futbol dünyasından isimlerin katıldığı canlı yayında Hataysporlu kaleci Erce Kardeşler, duygusal anlar yaşadı.

"5 DAKİKA İYİYİM, 10 DAKİKA KÖTÜYÜM"

Gözyaşlarına hakim olamayan Erce Kardeşler yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok zorluydu bizler için. Ciddi kayıplarımız var. Bir şehre gittiğinizde o eve sahip çıkmak zorundasınız. O gün 3 puan almıştık, Atsu golü atmış, çok sevinmiş ve çok sevindirmişti. O sırada sadece Hatay'da deprem oldu sanmıştık. Ama maalesef çok şehirde olmuştu. 5 dakika iyiyim, 10 dakika kötüyüm. Kafam yerinde değil. Tek yumruk olduk, üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

"KALBİMİN BİR KISMI HATAY'DA KALDI"

Oradaki insanları hiçbir zaman unutmayalım. Bizler çok şanslıyız, burada olduğumuz için. Bizim kadar şanslı olmayanlar var. Her zaman oradaki insanlara destek olalım. Hiçbir zaman kimse bu acıları yaşamasın. Kalbimin bir kısmı Hatay'da kaldı.